BT signe un accord de cinq ans avec AWS

mai 2022 par Marc Jacob

L’unité numérique de BT a annoncé la signature d’un accord avec Amazon Web Services (AWS) dans le cadre de ses efforts pour transformer l’infrastructure existante et les applications internes en une nouvelle architecture orientée vers le cloud. Cet effort contribuera à accélérer les plans de BT pour construire et innover plus rapidement sur une nouvelle suite de produits et services numériques et réduire les coûts de maintenance informatique, offrant ainsi plus de valeur à ses clients consommateurs, entreprises, mondiaux et Openreach.

Cet accord est l’un des éléments du programme de modernisation plus large de BT, qui vise à réaliser 2 milliards de livres sterling d’économies brutes annualisées d’ici à la fin de l’année fiscale 2024, à mesure que BT retire les applications héritées, l’infrastructure associée et les centres de données. La collaboration avec AWS est une pierre angulaire des plans de BT Digital visant à fournir une architecture de pointe, orientée vers le cloud, pour BT Group. Elle représente une simplification considérable du parc informatique actuel de l’entreprise et elle est conçue pour être "cloud-native", basée sur des microservices et entièrement modulaire. Cette approche renforcera la capacité de BT à réagir rapidement aux besoins des clients et à les anticiper, tout en garantissant la sécurité, la confidentialité et la conformité dès la conception.

Au cours des cinq prochaines années, BT a l’intention de continuer à réaliser des investissements importants et à utiliser la technologie AWS pour accélérer sa transformation numérique, en mettant particulièrement l’accent sur les charges de travail applicatives via les conteneurs et les technologies sans serveur.