Avec ses nouvelles solutions innovantes, BMC augmente de façon significative la productivité des développeurs et la fréquence de déploiement des applications mainframe

avril 2022 par Patrick LEBRETON

En automatisant la réponse aux incidents, la sécurité et le développement, ces nouvelles fonctionnalités contribuent à réduire les coûts, à protéger les données et à augmenter la productivité.

BMC annonce la disponibilité de nouvelles fonctionnalités et intégrations pour ses portefeuilles de solutions BMC AMI (Automated Mainframe Intelligence) et BMC Compuware. Ces innovations permettent d’augmenter de façon significative la productivité des développeurs, d’anticiper l’impact sur les services et de neutraliser les attaques visant les environnements mainframe.

Accroître la productivité des développeurs et réduire les délais de livraison

Grâce à la nouvelle intégration BMC Compuware ISPW/Git, les équipes de développeurs mainframe disposent de la flexibilité requise pour adopter entièrement Git ou utiliser le bac à sable fondé sur des branches de fonctionnalités ISPW afin de bénéficier d’un environnement entièrement contrôlé et isolé, pour créer et modifier leur code. D’un simple clic droit, les utilisateurs de Git accèdent à l’ensemble des capacités de création, test et déploiement de mainframe ISPW dans leur pipeline d’intégration et de distribution continues (CI/CD). Selon le cabinet Forrester, l’utilisation d’outils de développement pour mainframe de nouvelle génération contribue à augmenter la productivité des développeurs de 175 % et la fréquence de déploiement des applications mainframe de 600 % sans compromettre la qualité.[1]

Grâce à l’intégration de l’application Veracode à BMC Compuware Topaz Workbench, les entreprises peuvent découvrir les risques de sécurité présente dans les applications mainframe dès le début du cycle de développement. L’environnement de développement intégré (IDE) de nouvelle génération de la solution BMC Compuware Topaz Workbench édite et débogue le code, avant que le module Veracode IDE Scan n’identifie les vulnérabilités dans le code écrit. L’intégration de Veracode permet aux développeurs d’intervenir en amont (approche Shift-Left) dans l’optique de localiser les défauts de sécurité à l’intérieur du code au début du cycle de développement, lorsque les corrections sont à la fois plus simples et moins onéreuses.

Sécurité Zero-Trust et protection contre les ransomwares

Pour la première fois dans le domaine des environnements mainframe, le connecteur BMC AMI Enterprise pour les produits Illumio permet aux utilisateurs d’implémenter avec succès une solution Zero Trust en jouant le rôle de « traducteur bidirectionnel » entre la segmentation Zero Trust d’Illumio et le mainframe. De plus, le système BMC AMI Command Center for Security « révèle » les activités malveillantes aux opérateurs en charge des incidents de sécurité, ce qui réduit les coûts d’exploitation en automatisant la réinitialisation des mots de passe et en allégeant les workloads de surveillance de la sécurité pour réduire les frais d’utilisation. Grâce à ces différentes innovations, les entreprises peuvent améliorer leur posture de cybersécurité en neutralisant les tentatives d’infection sur plusieurs niveaux dans le but de se protéger contre les attaques par rançongiciels néfastes.

Un service continu

En conjuguant analyse prédictive et informations exploitables au sein d’une interface unique, la solution BMC AMI Ops donne aux équipes d’exploitation la possibilité de travailler sans interruption, ainsi que de résoudre des problèmes potentiels avant qu’ils ne se posent. En effet, cette solution fait appel à une intelligence artificielle (IA) prête à l’emploi pour révéler la cause profonde d’un problème par le biais d’une interface intuitive qui affiche les données sous forme panoramique et hiérarchisée dans l’optique de le résoudre rapidement. La prise en charge de smart cards et de certificats confère un niveau de sécurité supplémentaire sans augmenter le niveau de complexité.

Par ailleurs, BMC a récemment annoncé la prise en charge immédiate des dernières sorties d’IBM® Db2® et IBM® z16™, ainsi que son travail avec IBM afin que son portefeuille de solutions pour environnements mainframes BMC AMI et BMC Compuware soit compatible à la fois avec Db2 13 et IBM z16.

[1] « The Total Economic Impact(TM) Of BMC Compuware and ISPW And Topaz », une étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte de BMC.