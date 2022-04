Avast ajoute de nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée et contre les arnaques à Avast One

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Avast améliore son service de protection tout-en-un Avast One avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger les utilisateurs contre les arnaques en ligne, la fraude et d’autres menaces pour la vie privée. Une amélioration clé, Scam Protection, facilite le repérage des communications malveillantes afin que chacun, quelle que soit son expertise technique, puisse rester à l’abri des arnaques en analysant de manière proactive les liens Web dans les messages avant qu’ils ne soient ouverts, tandis qu’Email Guardian bloque les pièces jointes malveillantes envoyées vers et depuis les comptes de messagerie.

Avast One est un service multiplateforme qui va au-delà de l’antivirus pour inclure des technologies intégrées qui améliorent la confidentialité, la sécurité, l’identité et les performances en ligne pour l’Internet moderne. Outre la protection contre les escroqueries et la fraude en ligne, la nouvelle mise à jour d’Avast One comprend Online Safety Score, une fonctionnalité disponible sur Windows et Android qui donne aux utilisateurs un retour d’information régulier sur leurs habitudes numériques et qui fournit des conseils personnalisés pour améliorer la sécurité en ligne et des appareils. Privacy Advisor, un outil éducatif qui propose des instructions simples et étape par étape, pour ajuster et améliorer les paramètres de confidentialité sur des plateformes populaires telles que Google™, Facebook™ et LinkedIn™, est désormais disponible à la fois sur Windows et sur Mac. De plus, le Smart Virtual Private Network (VPN), une fonctionnalité qui active automatiquement une session VPN lors de la visite de sites bancaires ou de la connexion à un réseau WiFi public, est également disponible sur les deux plateformes, dans le cadre de l’engagement multiplateforme d’Avast.

Avast One est disponible en trois versions différentes : Essential, le service gratuit, et les services premium Individuel et Family. Avast One Individuel prend en charge un seul utilisateur pour un maximum de cinq appareils et Avast One Famille jusqu’à six utilisateurs sur 30 appareils.

Les nouvelles fonctionnalités disponibles dans la dernière mise à jour d’Avast One Essentiel sont les suivantes :

Email Guardian : vise à bloquer les pièces jointes malveillantes des e-mails reçus dans les applications de messagerie dédiées installées sur le bureau, et empêcher l’utilisateur d’envoyer des pièces jointes malveillantes à d’autres personnes. Lorsqu’une pièce jointe malveillante est détectée, une alerte s’affiche. Le fichier peut toujours être téléchargé si l’utilisateur choisit de lui faire confiance. Disponible sur Windows et Mac.

Online Safety Score : donne à l’utilisateur un retour régulier sur ses habitudes numériques et des conseils personnalisés pour l’aider à prendre en main sa sécurité en ligne. Online Safety Score fournit un score « d’hygiène numérique » calculé en analysant la cyberhygiène des appareils, notamment les mises à jour des logiciels et des systèmes d’exploitation et les paramètres de sécurité tels que les boucliers antivirus et les pares-feux ; plus l’appareil est sûr, plus le score est élevé. Le tableau de bord simple indique l’état en utilisant le vert et le rouge, et fournit des conseils personnalisés pour améliorer la sécurité en ligne et des appareils. Disponible sur Windows et Android.

Privacy Advisor : fournit un guide étape par étape pour améliorer les paramètres de confidentialité sur des sites Web et des services populaires tels qu’Amazon, Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype, Instagram, YouTube et Reddit, ce qui permet à l’utilisateur de mieux contrôler ses données et la façon dont elles sont utilisées. Disponible sur Windows et Mac.

Avast One Individuel et Famille comprennent désormais :

Scam Protection : avertit l’utilisateur lorsqu’il reçoit un message, par SMS, sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, où un lien potentiellement dangereux a été identifié. Si un lien est considéré comme sûr, il s’ouvre automatiquement dans le navigateur. Si le lien est considéré comme dangereux, l’utilisateur est notifié afin qu’il puisse décider s’il souhaite ignorer le lien ou continuer à ses propres risques. Disponible sur Android.

Smart VPN : Smart VPN permet aux utilisateurs de configurer le VPN pour qu’il se connecte automatiquement lors d’une situation choisie, par exemple lorsqu’ils rejoignent un réseau public ou se connectent à un site bancaire. Smart VPN peut également être configuré pour inviter l’utilisateur à activer le VPN lorsque ces scénarios sont détectés. Disponible sur Windows et Mac.