Atos nommé Leader européen des services de sécurité managés par IDC MarketScape

avril 2022 par Marc Jacob

Atos annonce sa nomination dans la catégorie « Leaders » de l’évaluation IDC MarketScape : évaluation des fournisseurs de services de sécurité managés (MSS) en Europe occidentale (1). Ce positionnement illustre la force et la pertinence des solutions de cybersécurité d’Atos et leur ADN profondément européen, ainsi que sa capacité à intégrer les spécificités locales dans son approche.

Avec plus de 6 000 experts au sein du Groupe, un processus d’innovation accéléré, des partenariats dynamiques et des acquisitions régulières, Atos continue de renforcer ses capacités en matière de cybersécurité.

Le rapport IDC MarketScape mentionne : « Atos opère actuellement 4 centres d’opérations de sécurité (Security Operations Centers, SOC) mondiaux, dont 2 sont en Europe (Pologne, Roumanie). En outre, Atos possède 5 SOC régionaux en Europe qui, ensemble, constituent une part importante des 15 SOC de l’entreprise dans le monde. Tous les SOC fonctionnent en continu ». Depuis la parution de l’évaluation, Atos a ouvert un 16e SOC à Sofia, Bulgarie.

Atos développe des solutions qui évoluent de MSS vers un service managé de détection et de réponse (Managed Detection and Response, MDR), un service avancé basé sur l’intelligence artificielle qui fournit des renseignements clés sur les menaces, des solutions de détection et de chasse aux menaces, ou encore l’analyse des incidents et la réponse aux incidents.

Selon IDC MarketScape, « Atos offre une vue unifiée de solutions mêlant IT, IoT et OT, des capacités de convergence IT/OT convaincantes, tout en s’appuyant sur une alliance numérique stratégique de longue date avec Siemens ».

« Le marché des MSS est en pleine croissance en Europe. Les entreprises de toutes tailles cherchent à gérer et à contrôler leurs besoins en matière de sécurité et de confidentialité des données – le tout dans un contexte de changements profonds suscités par la pandémie, en faisant face à une augmentation du volume et de la sophistication des cyberattaques. Atos jouit d’une forte présence au sein des services de cybersécurité en Europe, grâce à son histoire résolument européenne. Le Groupe peut différencier son offre MSS grâce à ses propres produits de sécurité, à l’utilisation d’analyses avancées et à sa spécialisation dans les marchés sectoriels », déclare Claudio Stahnke, Senior Research Analyst chez IDC.

Atos a récemment renforcé son portefeuille de MDR avec le lancement du premier MDR neutre en carbone, d’une nouvelle version « données souveraines » de son MDR, ainsi qu’un MDR dédié à l’industrie des médias.

Ce rapport a évalué 14 prestataires de services.