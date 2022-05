Atos et VMware unissent leurs forces avec les principes de Gaia-X

mai 2022 par Marc Jacob

Atos et VMware, Inc. ) annoncent une extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d’un ensemble intégré de capacités visant à accélérer le développement des « Data Spaces » (espaces de données). Les Data Spaces sont des plateformes qui permettent un échange, une collaboration et une monétisation accrus des données entre les organisations ou les secteurs, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente, tout en garantissant la souveraineté et l’interopérabilité des données.

En collaborant sur le développement des Data Spaces, VMware et Atos prévoient de fournir un ensemble intégré de capacités permettant d’utiliser et de partager les données et les applications industrielles de manière plus stratégique afin d’accélérer la croissance des économies numériques nationales et régionales. Cette approche, alignée avec l’architecture Gaia-X, servira de catalyseur clé à l’initiative, qui vise à accélérer l’échange de données via de nouvelles plateformes numériques appliquant des règles communes.

Atos et VMWare prévoient de combiner les capacités de VMware en matière de multi-cloud et de modernisation des applications, à l’expertise d’Atos en matière de cloud, de cybersécurité et d’intégration technologique. L’ensemble est conçu pour fournir aux entreprises et secteurs d’activité un socle de composants essentiels pour concevoir, développer, déployer, sécuriser et gérer rapidement des Data Spaces totalement conformes aux exigences juridictionnelles en matière de gouvernance des données. Les organisations peuvent également utiliser et monétiser leurs données existantes pour créer des services de machine learning et d’intelligence artificielle, et de nouveaux services spécifiques à certains secteurs, pour :

• Santé et sciences de la vie – faciliter la fusion et l’échange de données de santé et ainsi accélérer la recherche et les essais cliniques.

• Services financiers – développer des services et d’écosystèmes de collaboration inter-entreprises et transfrontaliers, par exemple une plateforme financière durable pour se conformer aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

• Services publics – optimiser des réseaux électriques pour la recharge des véhicules électriques.

Les capacités conjointes fournies par VMware et Atos sont les suivantes :

• VMware Tanzu Data Services – pour permettre le développement et déploiement rapides et évolutifs d’applications modernes au sein du Data Space entre les équipes et les clouds, en transformant la façon dont les entreprises construisent, exécutent et gèrent les applications sur Kubernetes. Les services Tanzu Data font partie de l’offre plus large VMware Tanzu.

• VMware Cloud Foundation – pour connecter le Data Space au cloud, dont les plateformes de stockage de données, et utiliser les données déjà existantes.

• VMware Versatile Data Kit – pour réduire les « travaux non planifiés » à l’aide d’un Data SDK, qui comprend un socle de composants essentiels pour créer des applications de données avec un minimum d’effort et un cadre plug-in en vue d’étendre ou d’inspecter n’importe quelle partie de l’application de données ; ainsi qu’un gestionnaire de contrôle des services qui permet aux utilisateurs de gérer les travaux de données à toutes les étapes (développement, conditionnement, installation, suivi des dépendances et gestion des versions).

• Capacités cloud d’Atos – pour accompagner la transition vers les activités numériques.

• Atos Edge et les capacités « bare metal » as-a-Service – pour faciliter les cas d’usage et le continuum edge-to-cloud.

• Produits et services de cybersécurité d’Atos – pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.

• Atos Digital Hub – pour créer des plateformes personnalisées, partagées et transparentes, qui permettent d’utiliser et d’orchestrer des chaînes de valeur au sein d’écosystèmes étendus, axés sur les données.

Ces fonctionnalités bénéficient de la réversibilité, de l’interopérabilité et de la portabilité offertes par les partenaires cloud de VMware. Avec des données hébergées dans un cadre pair-à-pair commun pour assurer la compatibilité de l’architecture entre les fournisseurs de cloud, les organisations peuvent placer leurs données auprès de l’un des fournisseurs de cloud participants pour tirer pleinement parti des services qu’ils offrent, tout en gardant la possibilité de changer d’applications ou de fédérer des données sur d’autres plateformes de fournisseurs de cloud selon les besoins.