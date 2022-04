Arrow Electronics signe un accord pan-EMEA avec AvePoint

avril 2022 par Marc Jacob

Arrow Electronics annonce un accord pan-EMEA avec AvePoint, fournisseur de solutions avancées de SaaS et de gestion des données. Arrow proposera ces solutions SaaS pour la sécurité de la collaboration par l’intermédiaire de sa place de marché cloud et de sa plateforme de gestion ArrowSphere.

Les solutions d’AvePoint sont conçues pour les partenaires de distribution tels que les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les fournisseurs de services gérés (MSP) afin d’aider les clients à migrer, gérer et protéger leurs systèmes de collaboration, notamment Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce. Cette technologie aide les utilisateurs finaux à surmonter les problèmes complexes de transformation, de gouvernance et de conformité dans le cloud.

AvePoint permet aux partenaires de distribution de maximiser leur retour sur investissement en assurant la conformité, en prévenant la perte de données et en permettant la continuité des activités pour leurs clients finaux. Récemment, AvePoint Cloud Backup, l’une de ses solutions de sécurité des systèmes de collaboration, a obtenu les meilleurs scores possibles dans l’étude Forrester New Wave : SaaS Application Data Protection, Q4 2021, pour la sauvegarde de Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce. Cette réalisation confirme la décision d’Arrow d’inclure AvePoint dans sa plateforme de gestion et de marché du cloud.

Dans le cadre de son expansion mondiale, AvePoint se connecte à de nouveaux partenaires de distribution par le biais d’ArrowSphere. ArrowSphere simplifie les complexités opérationnelles liées à la fourniture de solutions et de services multi-clouds hybrides. La plateforme comprend tous les principaux fournisseurs hyperscale ainsi que des milliers de solutions logicielles publiques et privées IaaS, PaaS, SaaS et cloud.