Armis nomme Tom Gol Chief Technical Officer de la recherche

avril 2022 par Marc Jacob

Armis annonce la nomination de Tom Gol au poste de Chief Technical Officer (CTO) de la recherche. Tom Gold sera sous les ordres directs de Nadir Izrael, CTO international et cofondateur d’Armis. À ce poste, Tom Gol dirigera et supervisera le département R&D, tout en permettant au groupe de continuer à renforcer sa position de leader de la sécurité, et d’expert en recherche sur les menaces et les vulnérabilités. Les équipes R&D auront à charge de booster les performances de la plateforme et d’améliorer le développement produit. Il s’agira à terme d’intégrer tous ces efforts de recherche pour obtenir un véritable impact sur la plateforme.