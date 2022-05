Anticiper est-ce la clef de la résilience pour votre entreprise ? Tour d’horizon du volet cyber de la gestion des imprévus.

avril 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Particulier, indépendant, ou PME, voici quelques conseils qui vous aideront à préparer votre « sac de voyage » au cas où vous devriez partir soudainement et où vous auriez besoin de vos moyens de communication et de vos données pour faire face à une situation d’urgence.

Ayez un plan

Cela signifie qu’il faut d’abord avoir un sac de secours contenant les éléments de base. N’oubliez pas vos chargeurs et vos câbles, des batteries supplémentaires et un petit chargeur solaire. Les technologies étant de moins en moins gourmandes en énergie, elles peuvent rester des jours sans charge, mais il faut tout de même les recharger régulièrement.

Scannez (ou prenez des photos) vos documents importants tels que permis de conduire/carte d’identité, passeport, certificat de naissance, certificat de vaccination, certificat de mariage, documents bancaires. Stockez-les sur un disque physique ou virtuel, une clé USB… Attention, ces documents sensibles doivent être protégés : il faut les chiffrer. De nombreuses solutions payantes ou gratuites existent pour cela. Partagez le mot de passe avec ceux qui vont vous accompagner.

Assurez la redondance de vos moyens de communication

En cas d’urgence les relais cellulaires sont presque toujours inondés de trafic, conséquence de nombreux appels passés pour prendre des nouvelles de ses proches. La capacité des réseaux mobiles ne pas adaptée à ce genre de déluge de trafic instantané, car cela augmenterait considérablement le coût de l’infrastructure, qui resterait inutilisée la plupart du temps. Il faut donc trouver une autre solution, comme les appels par internet ou les messageries instantanées.

Disposez de sauvegardes en ligne

Si vous êtes en déplacement et que votre matériel informatique tombe en panne, ayez un moyen de le restaurer sur de nouveaux appareils. Il s’agit normalement de sauvegardes dans le cloud, ou au moins de disques durs externes que vous emportez avec vous. Dans le feu de l’action, des ordinateurs portables sont régulièrement laissés sur le toit des voitures et s’envolent quand on reprend la route. N’oubliez pas que vous serez distrait, la redondance est donc essentielle. Les sauvegardes locales sont toujours une option, ne serait-ce que parce que vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter pendant un certain temps à un réseau internet.

En conclusion

Se préparer n’est pas céder à la paranoia. Il est préférable d’anticiper pour faire face aux situations imprévues. Même si la probabilité d’utiliser votre matériel d’urgence est faible, vérifiez sa disponibilité et entrainez-vous à l’utiliser. Le succès d’une opération dépend de sa préparation et du nombre d’exercices et de simulations.