Anniversaire de l’attaque de Colonial Pipeline : qu’avons-nous appris un après ?

mai 2022 par Sitaram Iyer, Global Security Architect chez Venafi

Le 7 mai 2022 marquera le premier anniversaire de l’attaque de ransomware contre Colonial Pipeline. La cause de l’incident provenait d’un seul mot de passe compromis et il a réussi à faire tomber le plus grand pipeline de carburant aux États-Unis, entraînant ainsi des pénuries sur la côte Est. C’était la plus grande cyberattaque sur une cible d’infrastructure pétrolière.