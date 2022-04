Analyste SOC N2

avril 2022 par Elite Cyber Group

Grand groupe francais spécialisée dans les solutions et les services Cyber-sécurité et Transformation de l'IT recherche un Analyste SOC N2 pour rejoidre leur departement SSI.



Au sein de l'équipe SOC (Security operating center) de notre client, les principales responsabilités de l'Analyste SOC de niveau 2 sont :



MISSION



Faire des analyses d'incidents de sécurité de niveau 2 remontés par les analystes N1



Participer aux projets SOC (Installation et configuration des outils,

Mise en place des indicateurs pour la détection des menaces, Amélioration des alertes)



Procéder aux rédactions de “playbooks” clients (SOAR)



Synthétiser et vulgariser les attaques pour les clients



Rédaction des rapports et autres documents de reporting à envoyer aux clients



Être force de proposition quant à l'évolution du service et sur la méthodologie technique à mettre en œuvre (être innovant)



Faire de la veille sécurité pour être à jour sur les vulnérabilités, les attaques etc.



Être réactif face à des situations de crise



Accompagner nos Analystes SOC N1 dans leur montée en compétence.



PROFIL



Vous êtes diplômé d'un Bac+5 et vous avez idéalement entre 2 et 4 ans d'expérience au sein d'un SOC ou une expérience réussie en SOC de niveau 2.



Vous avez une expertise sur logpoint et/ou splunk ainsi qu'en firewalling (Palo Alto, Checkpoint etc.)



Vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes créatif et curieux. Vous êtes un orateur et vous êtes également à l'aise à l'écrit.



Enfin, vous évoluerez sur un environnement international, l'anglais est donc fortement recommandé.

Salaire : 50k to 55k

Date annonce : 11/04/2022

Date de debut : 11/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...