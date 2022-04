Amir Gil, Siga OT : Nous ciblons le marché francophone

avril 2022 par Marc Jacob

Siga OT a été créée en 2014 à Beersheva en Israël en Israël. Elle est spécialisée dans la protection des infrastructures critiques avec une approche originale : le monitoring des signaux électriques. Ainsi, sa solution phare permet de monitorer les signaux électriques afin d’avoir une vision sur les connecteurs et autres équipements que l’on trouve dans des usines. Ainsi, la surveillance de la consommation électrique des équipements permet de détecter en temps réel l’apparition d’activité suspecte. Après une première levée de fonds, la société cible le marché francophone et en particulier la France explique Amir Gil CRO (Chief Revenues Officer) de Siga OT.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Amir Gil : Siga OT Solutions a été créée en 2014 par Amir SAMOILOFF et Ilan GENDELMAN à Beersheva en Israël. Elle s’est spécialisée dans la protection des infrastructures critiques avec une approche originale qui n’avait jamais été adressée auparavant. D’ailleurs cette vision nous a permis d’effectuer une première levée de fonds de millions de 8,1 $ avec PureTerra Ventures, un fond hollandais spécialisé dans les investissements dans le secteur de l’eau et des infrastructures, AWZ Ventures, SIBF et Phoenix Contact.

Nous sommes aujourd’hui implantés en Israël, Allemagne, en Italie, en Amérique du Nord et nous avons des activités aux Etats-Unis, à Singapour, en Europe, au Canada et bien sûr en Israël.

GSM : Pouvez nous présenter votre solution phare ?

Amir Gil : Notre solution Siga Guard Prim permet de monitorer les signaux électriques afin d’avoir une vision sur les connecteurs et autres équipements que l’on trouve dans des usines. La surveillance de la consommation électrique des équipements nous permet de détecter en temps réel l’apparition d’activité suspecte. Nous pouvons contrôler tout type d’appareil des principaux fournisseurs comme Schneider, Phoenix Control, Rockwell Automation…

GSM : Quelles sont les principales caractéristiques de vos solutions ?

Amir Gil : La solution SIGAGUARD présente les avantages suivants :

AUTONOME. Détaché de tout réseau Plug & Play, surveillance à distance « en tant que service », agnostique à la plateforme ICS

FIABLE. Gagner en visibilité sur la Source la plus profonde de données non filtrées, non piratables et fiables

INTELLIGENT. Intelligence Artificielle Apprentissage automatique avancé pour détecter les anomalies et fournir des informations exploitables

Au départ, notre solution passe par une phase d’apprentissage qui permet d‘appréhender la consommation électrique usuelle. La surveillance de la couche de capteurs est fondamentale pour la sécurité, la sûreté, la productivité et la continuité des opérations.

Notre solution fonctionne en faisant une corrélation en temps réel afin d’adresser des alertes lorsque les données de consommation ne sont pas conformes aux données préalablement enregistrées Nous contrôlons chaque équipement ce qui permet de trouver très facilement le ou les équipements compromis.

Si une compromission existe avant l’installation de nos équipements, tout d’abord nous avons une base de données des consommations habituelle de chaque équipement toutefois d’une usine à l’autre les consommations sont rarement similaires. Donc, elle ne sert que dans certains cas. Notre réelle valeur ajoutée dans ce cas consiste en la réalisation d’une corrélation entre les consommations moyenne habituelle et celle de notre client. Ainsi, lors de l’apprentissage nous allons pouvoir détecter si un équipement est déjà compromis.

SIGA GUARD est la seule solution hors-bande, permettant une surveillance à distance résistante aux cyberattaques. En outre, le niveau où se positionnent nos équipements correspond au niveau 0 et est donc conforme aux réglementations en vigueur dans la plupart des pays du monde.

Notre équipement est installé directement par nos clients ou par un intégrateur ou encore un fournisseur de connecteurs. Il fonctionne totalement après un temps d’apprentissage qui dure entre 10 et 15 jours en fonction de la taille de l’usine et de la coopération des clients.

Par ailleurs, nous travaillons avec d’autres offreurs dans le domaine de la sécurité des OT comme Radiflow, SCADAFence, Nozomi ou bien encore Claroty, ce qui permet aux équipes sécurité de renforcer leur système de protection.

GSM : Comment fonctionne votre solution lorsqu’une compromission est détectée ?

Amir Gil : Si un connecteur est compromis par un Ramsonware par exemple, notre équipement : « PRM Parallel Reference Monitoring » n’empêchera par le fonctionnement de l’ensemble du système. Il continuera de fonctionner et de collecter les données. Cela évite d’arrêter la production. Ainsi, les équipes peuvent se concentrer uniquement sur les équipements compromis et poursuive la production. La crise sera gérer de façon simple grâce à cette visibilité.

GSM : Quelle est sa cible ?

Amir Gil : Siga OT Solutions arrive à point nommé sur le marché à un moment où les compromissions vise de plus en plus les usines et les organisations stratégiques. Aujourd’hui plus de 65 très grandes entreprises dans différents secteurs de l’industrie, du pétrole, du traitement des eaux, du gaz, de l’électricité, des data center sont nos clients.

GSM : Quelle est votre stratégie pour 2022 ?

Amir Gil : Nous ciblons le marché francophone en particulier la France, le Luxembourg, la Belgique et le Maroc. Ainsi, nous avons recruter Isaac BOCCARA en tant que manager pour cette région qui est basé en France.

Pour tout renseignement veuillez contacter Isaac BOCCARA au M : 06 6609 3643 Email : isaac.b@sigasec.com ou encore visitez notre site www.sigasec.com