Allied Telesis intègre un nouveau plug-in VMS au système X Protect de Milestone

avril 2022 par Marc Jacob

La fiabilité de la transmission des données des caméras est cruciale pour la plupart des systèmes de vidéosurveillance. Toutefois, cela peut constituer un problème majeur car ces systèmes sont souvent répartis sur des sites distants les uns des autres et dans des environnements complexes. Lorsqu’une caméra installée à distance ne répond plus et ne fournit plus de flux vidéo, la solution classique consiste à la redémarrer, ce qui oblige le personnel sur place à mettre l’appareil hors tension.

Le plug-in d’intégration Milestone d’Allied Telesis permet d’éviter un déplacement en redémarrant les périphériques vidéo directement depuis l’interface de gestion XProtect Smart Client. Le plug-in améliore le temps de fonctionnement en simplifiant le dépannage, pour une confiance et une utilisation du système accrues.

Le plug-in d’intégration Milestone Systems d’Allied Telesis facilite l’exploitation du logiciel VMS en offrant un accès plus simple à XProtect et aux fonctions de gestion des switchs PoE (Power over Ethernet) de Allied Telesis, telles que :

• Vérification et gestion de la puissance du PoE

• Attribution et suivi des associations caméra/port

• Activation et désactivation des ports de switch

• Cycle d’alimentation PoE pour redémarrer une caméra défaillante

• Restriction de l’accès aux ports à un seul dispositif, en activant la sécurité des ports par un simple clic

Les switchs PoE de Allied Telesis prenant en charge le plug-in VMS sont les suivants :

• Switch de distribution empilables x930 avec PoE continu

• Switch de gestion Gigabit Edge x230

• Switch Fast Ethernet Edge FS980M

• Switch Gigabit Edge GS970M

• Switch IE340 avec PoE continu destiné à un usage industriel

Milestone Systems dispose d’un vaste programme de vérification des plug-ins afin de s’assurer qu’ils soient entièrement compatibles avec leurs outils de gestion. Milestone Systems a approuvé le plug-in d’Allied Telesis avec XProtect Essential+ 2020 R2. Il peut être téléchargé gratuitement depuis Milestone Marketplace.