Allied Telesis annonce le TQ6702 GEN2 Wi-Fi 6 (8x8) Access Point

mai 2022 par Marc Jacob

Allied Telesis lance du point d’accès sans fil TQ6702 GEN2 Wi-Fi 6 (8x8). Avec une capacité brute de 4,8 Gigabits, les solutions Wi-Fi 6 d’Allied Telesis, donnent à la mobilité d’aujourd’hui de nouvelles perspectives, offrant des vitesses plus rapides pour des applications d’expérience immersives et plus de capacité à l’IoT et aux appareils mobiles.