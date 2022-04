Alibaba Cloud et VMware proposent un service de nouvelle génération pour accélérer l’innovation numérique

avril 2022 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce la prochaine évolution d’Alibaba Cloud VMware Service, un service de cloud public développé conjointement avec VMware. Avec Alibaba Cloud VMware Service, les entreprises peuvent accélérer la transformation du cloud d’entreprise pour soutenir l’innovation numérique à moindre coûts et en limitant les risques.

Alibaba Cloud VMware Service permet aux entreprises de migrer et de moderniser leurs applications plus rapidement et de déplacer de manière transparente les charges de travail entre les environnements VMware sur site et le cloud d’Alibaba. Le service offre la puissance de l’ensemble de la stack VMware Cloud fonctionnant en mode natif sur l’infrastructure avancée d’Alibaba Cloud afin d’optimiser les performances, la disponibilité, la sécurité et d’augmenter la densité des charges de travail. Les clients peuvent utiliser une plateforme VMware Cloud cohérente, capable de prendre en charge la migration des charges de travail vers le service VMware d’Alibaba Cloud, sans aucune interruption avec vMotion.

Le service Alibaba Cloud VMware dispose de capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau qui en font une plateforme adaptée pour les applications d’entreprise. Il est conçu pour les charges de travail critiques de niveau 1 avec une haute disponibilité, une sécurité renforcée et un contrôle granulaire des ressources. Grâce à une gestion unifiée de l’infrastructure et du cloud VMware fonctionnant dans des environnements sur site et dans le cloud d’Alibaba et prenant en charge les VM et les conteneurs, il offre une grande visibilité et une automatisation.

Alibaba Cloud VMware Service permet de créer un site de reprise après sinistre hors site pour sauvegarder les machines virtuelles de n’importe quel système d’exploitation et application, d’atteindre des objectifs de temps de reprise (RTO) rapides et prévisibles et d’automatiser les flux de travail de reprise après sinistre pour réduire les coûts associés. Le service est conforme aux réglementations chinoises en matière de cybersécurité et offre une sécurité et une disponibilité extrêmement élevées pour permettre la continuité des activités.

La plateforme permet de combiner Kubernetes, des outils et des frameworks populaires et l’accès aux services natifs d’Alibaba Cloud pour obtenir une mise en production rapide des applications. De plus, le coût total de possession (CTP) est attractif, les coûts de migration initiaux et les coûts d’exploitation permanents étant réduits. Les fonctionnalités familières de vSphere maximisent la valeur des ressources matérielles sous-jacentes. L’infrastructure avancée permet de faire évoluer la capacité à la demande en fonction des besoins de l’entreprise. Les coûts de réoutillage, de replatformage et de recyclage pour déplacer les charges de travail vSphere vers des clouds publics non vSphere sont pratiquement éliminés.

Les opérations informatiques tirent parti des investissements en termes de personnes et de processus. Les compétences acquises au fil des années d’expérience de VMware sont directement transférables à Alibaba Cloud VMware Service. Aucune reconversion ou nouvelle embauche n’est nécessaire pour s’adapter aux processus opérationnels entièrement différents requis pour l’exécution d’applications traditionnelles ou natives du cloud dans un cloud public basé sur VMware.