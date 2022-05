Alibaba Cloud domine le benchmark MLPerf Tiny v0.7

mai 2022 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce que le processeur Xuantie C906 d’Alibaba Cloud basé sur l’architecture à jeu d’instructions RISC-V a obtenu le mois dernier la première place dans les résultats les plus récents de MLPerf Tiny v0.7, un benchmark d’IA axé sur les appareils IoT. Les performances du Xuantie C906 ont été excellentes dans les quatre catégories principales : mots d’éveil visuels, classification d’images, repérage de mots-clés et détection d’anomalies.

Les performances du Xuantie C906 marquent une étape importante qui met en évidence le potentiel du framework RISC-V pour réaliser des fonctions d’IA sur mesure avec une puissance de calcul extrêmement faible.

Cette performance dans le domaine de l’AIoT est due à l’innovation d’Alibaba Cloud dans les couches matérielles et logicielles. Alibaba Cloud a amélioré l’efficacité du calcul en utilisant SinianML, un optimiseur de modèle, le Heterogeneous Honey Badger (HHB), le jeu d’outils de déploiement de modèles de réseaux neuronaux conçu pour l’architecture RISC-V, et CSI-NN2, la bibliothèque d’opérateurs de réseaux neuronaux optimisés. En outre, la pile logicielle d’Alibaba, ainsi que le toolset matériel et la bibliothèque, ont permis d’optimiser les opérateurs IA et d’améliorer encore les performances du modèle d’inférence, d’où les performances exceptionnelles du Xuantie C906.

Les processeurs RISC-V d’Alibaba Cloud ont déjà été largement déployés dans toute une série d’applications, notamment les appareils ménagers intelligents, les environnements automobiles et l’informatique sur le Edge. L’année dernière, Alibaba Cloud a ouvert le code source de sa série XuanTie IP Core, permettant aux développeurs d’accéder aux codes sur Github et sur la communauté Open Chip afin de construire leurs propres prototypes de puces, qui peuvent être personnalisés pour des applications IoT telles que les réseaux, les passerelles et les serveurs de périphérie.