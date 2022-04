Akamai lance de nouveaux produits pour soutenir et protéger la vie en ligne

avril 2022 par Marc Jacob

Akamai Technologies Inc. annonce cette semaine une série de nouveaux produits et de mises à jour de produits existants sur ses gammes de solutions de sécurité et de traitement. Ce communiqué annonce notamment l’entrée d’Akamai sur le marché de l’infrastructure en tant que service (IaaS) avec le lancement de Linode Managed Database et d’Audience Hijacking Protector, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs et les professionnels de la cybersécurité.

D’autres détails seront publiés tout au long de la semaine sur chaque importante mise à jour produit, et des liens sont fournis dans les résumés ci-dessous.

Linode Managed Database

Linode Managed Database simplifie le déploiement des bases de données, aidant les développeurs à réduire les risques, accroître l’efficacité et minimiser la complexité associée à la gestion manuelle des clusters de bases de données de production.

Les bases de données gérées sont le produit le plus demandé par les clients Linode. Le lancement du service Linode Managed Database marque le premier lancement de produit réalisé par Akamai dans le secteur du traitement suite à son acquisition de Linode en mars de cette année, s’inscrivant ainsi parfaitement dans le cadre de sa mission de développer la plateforme de traitement la plus puissante et la plus distribuée au monde, du cloud à la bordure de l’Internet.

Dès le lancement, Akamai proposera Linode Managed Database pour MySQL dans l’ensemble des 11 centres de données mondiaux de Linode. La prise en charge de PostgreSQL, Redis et MongoDB suivra au deuxième trimestre 2022. Chaque base de données gérée prise en charge permet aux clients de tirer parti de fonctionnalités telles que la tarification forfaitaire, des mesures de sécurité et de sauvegarde, des options de déploiement flexibles et des options de cluster haute disponibilité.