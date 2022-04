Advantech lance les SSD SQF920F/840F, certifiés FIPS 140-2

avril 2022 par Marc Jacob

Advantech annonce le lancement des SSD séries SQFlash 840F et 920F, conformes TCG-OPAL. Les SQF920F/840F assurent une excellente sécurité des données grâce au cryptage matériel AES. Ces fonctions de sécurité avancées sont conformes à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 du National Institute of Standards and Technologies (NIST) américain (figurant dans le programme de validation des modules de chiffrement*). Les SSD SATA / PCIe Advantech offrent d’excellentes performances, une solidité hors-pair et des capacités de stockage élevées, aux applications traitant des données sensibles ou nécessitant une sécurité accrue.

De nombreux systèmes industriels anciens ne fournissent pas le niveau de sécurité nécessaire aujourd’hui. Alors que la cybercriminalité progresse, trouver des solutions de stockage sécurisé pour les applications gouvernementales, financières, de santé et de défense, reste une préoccupation majeure. Désormais, les agences américaines et canadiennes exigent des dispositifs de stockage conformes aux certifications de sécurité afin de prévenir le vol de données. Dans cet optique, les exigences de certification FIPS 140-2 pour les produits de stockage utilisés dans le secteur public entreront en vigueur dans 3 ans. Les produits de stockage SED (Self Encryption Drive) certifiés FIPS répondent aux exigences du gouvernement fédéral américain en matière de stockage sécurisé et sont conformes aux algorithmes de chiffrement spécifiés, ce qui garantit que le traitement interne des données du SSD respecte les normes NIST. De telles solutions certifiées permettent de stocker en toute sécurité des données destinées à diverses applications sensibles au niveau sécurité, dans le domaine des infrastructures, de la santé, de la défense et de la finance.

Respecte les normes FIPS pour SSD avec authentification multi-utilisateurs Pour répondre aux besoins de différentes applications, les SSD série SQF 840F/920F sont équipés de moteurs de chiffrement AES-256 conformes TCG-OPAL, assurant un auto-chiffrement avancé. Ce chiffrement supporte le contrôle de protection en lecture et en écriture, ainsi que les mécanismes leaders d’authentification multi-utilisateurs et de zones multi-sécurisées sur le lecteur lui-même. Ces fonctionnalités peuvent être gérées grâce au logiciel de sécurité DeviceOn/SQ Manager, disponible sous Linux et qui peut aussi être intégré au BIOS. En outre, une signature numérique est attribuée dans le code du microprogramme pour empêcher toute modification non autorisée de la racine du SSD. Ces SSD offrent une stabilité hors-pair grâce à un auto-test à la mise sous tension de tous les moteurs matériels liés au chiffrement. Par ailleurs, ces produits sont dotés d’une protection physique inviolable pour empêcher le vol de données par effraction physique. En résumé, les SQF 840F/920F certifiés NIST sont conformes aux spécifications FIPS 140-2 Niveau 2, ce qui garantit une sécurité complète et efficace.

La série de SSD sécurisés SQF920F/840F Advantech est disponible pour échantillonnage dès maintenant.