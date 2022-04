Administrateur Réseau & Sécurité

avril 2022 par Elite Cyber Group

Switch HP/Aruba.

Firewalling (Fortinet)

Scripting

Administration niveau 1 et 2 Réseau

Administration Antivirus (Trend Micro) et MICRO SOC (Sentinel One)

Supervision : Centreon

Veiller à la sécurisation du réseau informatique de l'entreprise

Création et configuration de règles et VPN firewall et configuration Switchs

Gestion des incidents

Pilotage et suivi mensuel de la capacité d'infrastructure réseau

Participation aux projets de transformation d'infrastructure

Mise en œuvre et maintien des moyens de connexion (ex : Fortinet)

EliteCyber représente son client, éditeur et intégrateur de solutions.Dans une dynamique de forte croissance, la Direction des Systèmes d'Information du groupe s, recherche son/sa futur(e) Administrateur Réseaux et Sécurité H/F à Grenoble.Dans ce cadre, au sein de la Direction des Systèmes d'Information, vous êtes en charge de de la mise à disposition, la supervision et de l'administration de l'infrastructure réseau des entités du groupe :Contribuer à une veille technologique sur son périmètreEn contact avec les équipes internes, vous répondez aux demandes de :PROFILVous êtes diplômé(e) d'un Bac+3 en système d'informations (Administration réseau).Vous disposez de minimum 4 ans dans la gestion et la maintenance d'infrastructure informatique.La pratique de l'anglais parlé est un plus.Votre capacité d'adaptation, votre sens du service, votre autonomie ainsi que votre proactivité seront des atouts importants pour votre développement dans notre société.#france #job #grenoble #security #itsecurity #administrateursécurité #réseau #networksecurity #sécuritéréseau #firewall "soc #trendmicro #sentinelone #centreon #switch #incident #incidentmanagement #fortinet

Salaire : 30k€-35k€

Date annonce : 26/04/2022

Date de debut : 26/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...