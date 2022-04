APF France handicap sensibilise ses collaborateurs à la cybersécurité avec Conscio Technologies

avril 2022 par Marc Jacob

APF France handicap est une importante association française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Créée en 1933, connue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 90 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. À ce jour, l’association dispose de plus de 550 structures réparties sur tout le territoire et dans les DOM et réunit 15 000 salariés.

Pour renforcer sa cybersécurité, un RSSI a été embauché il y a deux ans. Dans le cadre de sa mission et après avoir fait un premier audit, ce dernier a identifié le sujet de la sensibilisation des collaborateurs aux cybermenaces comme l’une des priorités. C’est dans ce contexte que Conscio Technologies a été choisi pour la pertinence de son offre et de sa solution Sensiwave. En lien avec le service de communication interne de l’association, une première campagne a été lancée. Accessible depuis l’Intranet, les collaborateurs peuvent accéder à des contenus ludiques et attractifs sur les bases de la cybersécurité : phishing, mot de passe, etc. Une autre campagne plus poussée et dédiée aux équipes IT a aussi été lancée ainsi qu’un parcours spécifique pour le management.

Au regard du succès de ces premières initiatives, de nouvelles campagnes vont être réalisées. Le RSSI souhaite notamment rendre obligatoire ces cursus pour les cadres de l’association qui utilisent largement les outils informatiques pour mener à bien leurs missions. De plus, grâce à la richesse des contenus proposés par Conscio Technologies, APF France handicap sera en mesure de faire évoluer simplement ses campagnes et de visualiser rapidement les résultats pour s’assurer de la progression des équipes.

« Conscio Technologies a su nous proposer un dispositif de sensibilisation performant et adapté à la diversité des profils à sensibiliser. Contenus prêts à être utilisés, adaptation des bulles contextuelles pour coller à nos pratiques, simplicité d’utilisation et tarification attractive sont autant d’avantages de l’offre de Conscio Technologies. Nous allons accroitre l’usage de la solution Sensiwave pour faire progresser les salariés et acteurs de l’association sur les enjeux cyber. » explique Jules SARRAT de le RSSI d’APF France handicap »