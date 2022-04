9 mai 18 h 00 - 20 h 00 - "Lundi de la cybersécurité" : Ingénierie sociale et réseau Internet l’exemple de la fraude au président

avril 2022 par Marc Jacob

Les entreprises françaises sont vulnérables aux escrocs. Depuis quelques années sévissent des bonimenteurs qui par un simple coup de téléphone se font virer des millions d’euros. Par souci de visibilité les entreprises s’exposent sur Internet.

Rien de plus facile que d’acquérir, moyennant quelques dizaines d’euros « la vie d’une entreprise et de celle de ses cadres » sur la multitude de sites ou de réseaux sociaux. Le jeu (tel est le nom que donne les escrocs à leurs actions, puisqu’ils jouent le rôle d’un dirigeant) consiste ensuite à rester anonyme et intraçable et de continuer à attaquer nos entreprises. Comment rester anonyme et intraçable ? c’est ce que nous allons démontrer.

Intervenant : Jean-Marc Souvira - Commissaire général au sein de la Police judiciaire pendant plus de vingt-cinq ans, il a dirigé l’ Office central pour la répression de la grande délinquance financière..

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant..

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 04/04 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.

Tous les détails sur : https://www.arcsi.fr/doc/Lettre-Lun...