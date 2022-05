20 mai 10h00 Webinar SailPoint : Reprenez le contrôle de vos données stockées dans le Cloud !

mai 2022 par Marc Jacob

SailPoint France a le plaisir de vous convier à une série de webinars en français dont vous trouverez les thèmes ci-dessous et dont le premier aura lieu le 20 mai à 10h00 et aura pour thème la gestion des données stockées dans le Cloud.

Depuis l’avènement des plates-formes type SharePoint On-Line ou Google Drive vos données sont à présent stockées dans le cloud et votre manière de gérer celles-ci doit être revue.

Vos données sont précieuses, et il est plus que jamais crucial de garantir qu’elles soient correctement protégées. Qu’elles soient stockées sur vos serveurs de fichiers ou dans des espaces collaboratifs cloud, savoir « Qui a accès à quoi » n’est plus une option.

Découvrez comment SailPoint vous permet de découvrir vos données les plus sensibles où qu’elles résident, analyser leurs permissions et auditer en temps réel leur utilisation par vos collaborateurs ou des prestataires externes.

CE WEBINAR EST À L’ATTENTION DES UTILISATEURS FINAUX UNIQUEMENT

