10 mai à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris - CYBERSÉCURITÉ : Plus de 100 emplois à pourvoir en Nouvelle-Aquitaine

avril 2022 par Marc Jacob

Alors que la forte croissance des cybermenaces constitue un handicap majeur pour la compétitivité des entreprises et des institutions, la Région Nouvelle-Aquitaine organise, en collaboration avec ADI N-A (Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle- Aquitaine) et l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), un événement d’attractivité pour les professionnels de la cybersécurité à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. Cette journée de job dating sera aussi l’occasion de participer à des mises en situation et d’échanger avec des experts autour de tables rondes. 12 entreprises phares du secteur sont attendues dont Tehtris, Dassault Aviation, ATOS ou encore SERMA Safety & Security.

Au programme : job dating, démonstration et partage d’expertise

En présence de Mathieu Hazouard, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué aux enjeux numériques

8h30 - Accueil

9h à 18h30 - Job dating - Toutes les 30 minutes

Des rencontres professionnelles, organisées en partenariat avec Pôle emploi et l’APEC, auront lieu tout au long de la journée pour faciliter le recrutement des entreprises du secteur de la cybersécurité et offrir de nouvelles opportunités aux professionnels et élèves des écoles d’ingénieurs et d’informatique (Epita, Ecole Centrale…) d’Ile-de-France. Les candidats auront 30 minutes pour candidater à des postes d’analystes, développeurs, consultants, chef de projets, auditeurs, pentesters chez Tehtris, DBM Partners, Exodata, ADvens, Euler Technology Solutions, Dassault Aviation, Adacis, Serma Safety & Security, Orange Cyberdefense, Escape, Onepoint et ATOS.

9h à 18h30 - Points rencontre et information - En continu

Toute la journée, les participants pourront se rendre aux points de rencontre et d’information afin d’échanger avec les différents intervenants attendus sur place : l’ANSSI, les représentants du futur Campus Cyber de Nouvelle-Aquitaine, la Délégation numérique de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Direction Filières Innovation et Attractivité de la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’un coach d’Underguard, cabinet de recrutement spécialisé dans la cybersécurité.

10h à 18h - Serious Game & Cyber Range - Toute la journée

Un Cyber Range, destiné à un public averti, proposera un environnement virtuel de simulation aux combats avec Beware Cyberlabs, startup éditrice de solutions de cybersécurité.

Un Cyber WarGame, ouvert à tous, organisera un jeu sur plateau de type serious game, pour acquérir une première connaissance des techniques d’attaques et de défense les plus courantes.

12h à 13h - Table ronde 1 : « La reconversion en cybersécurité en Nouvelle-Aquitaine, c’est possible ! »

Près de 70% des entreprises régionales manquent de compétences en cybersécurité, et pas seulement sur des profils techniques. De nombreuses formations, continues ou en alternance, permettent à tous de s’engager dans une voie professionnelle dynamique et porteuse de sens.

En présence de : Aurélie Bauer, Cheffe du CFSSI - Centre de formation à la sécurité des systèmes d’information de l’ANSSI, Dominique Baillargeat, Directrice Générale 3IL Groupe, et Guy Flament, Chef de projet Campus Cyber – ADI N-A

19h à 20h30 - Table-ronde 2 : « Les enjeux de la cybersécurité et l’écosystème développé en Nouvelle-Aquitaine »

Face à l’augmentation exponentielle des attaques informatiques, la Région Nouvelle-Aquitaine et tout l’écosystème se mobilisent pour permettre à tous les territoires de faire face à la menace et font découvrir la dynamique du Campus Cyber qui va s’implanter à Pessac et des entreprises de l’écosystème.

En présence de : Mathieu Hazouard, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué aux enjeux numériques, Olivier Grall, Délégué Sécurité Numérique région Nouvelle-Aquitaine ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, Thibault Renard, Adjoint Chef du bureau Intelligence et sécurité économiques à la Direction Générale des Armées, Yann Pennec, Directeur - Délégation Numérique de Nouvelle-Aquitaine, Bénédicte Pilliet, Présidente du CyberCercle, Ingrid Söllner, Chief Marketing Officer Tehtris, et Fabien Poletti, Chief Technical Officer Cdiscount.

Animation : Guy Flament - Chef de projet Campus Cyber, ADI N-A

La Nouvelle-Aquitaine, un territoire attractif de confiance numérique Depuis juillet 2017, le Conseil régional a engagé de nombreuses actions et initiatives avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire pour lutter contre la cybercriminalité et faire de la Nouvelle-Aquitaine “un territoire de confiance numérique”. En juillet 2020, il a adopté une feuille de route « Cybersécurité » pour accélérer la lutte contre les risques cyber. 28 actions concrètes sont regroupées autour de 3 grands objectifs :

1. Fédérer les initiatives régionales en cybersécurité et favoriser le rayonnement de la Nouvelle- Aquitaine

2. Amplifier les actions de sensibilisation et de formation à la cybersécurité pour aider à la résilience des organisations régionales

3. Soutenir l’innovation en cybersécurité et renforcer les compétences amont en recherche académique et industrielle

Consulter la feuille de route “Cybersécurité 2020 - 2022”

D’autres temps forts structurants sont attendus en 2022. Une délégation de 10 entreprises néo-aquitaines représentera l’excellence néo-aquitaine au Forum International de la Cybersécurité du 7 au 9 juin prochains. Un Campus Cyber de Nouvelle-Aquitaine sera inauguré courant 2022.

INFOS PRATIQUES

Date et horaires : 10 mai 2022 de 9h à 20h30

Adresse : Maison de la Nouvelle-Aquitaine - 21 rue des Pyramides - Paris 1er (entrée 19 rue d’Argenteuil) Métro Station Pyramides - lignes 7 et 14 / Station Tuileries ligne 1

Inscriptions sur https://tinyurl.com/cybersecurite10mai

Plus d’informations sur https://bit.ly/3EhAmj4